STRAKOSHA 6

Gli spagnoli arrivano da tutte le parti, lui ci mette una pezza come può e dove non arriva lui c'è il solito Acerbi.

BASTOS 5

In grande difficoltà fin da subito, la velocità di Ben Yedder è davvero troppo per lui e dopo mezz'ora è già in confusione. Esce per infortunio. (12' st Luiz Felipe 6: bene ma non benissimo).

ACERBI 6

Sorpreso da Ben Yedder che sul gol gli sbuca da dietro, sale in cattedra nella ripresa fino ad immolarsi sul tiro di Andrè Silva a botta sicura.

RADU 5,5

Non al top della forma complice una botta rimediata in avvio, sbanda spesso sulle incursioni degli spagnoli.

MARUSIC 5

Timido e impaurito, non supera mai la metà campo, preoccupato più di aiutare la difesa che alimentare l'attacco.

PAROLO 5,5

Condizionato dalla storta alla caviglia rimediata in avvio resiste a denti stretti ma poi è costretto alla resa e resta negli spogliatoi. (Cataldi 1 st 5,5: parte bene ma si esaurisce subito).

LEIVA 5,5

Non vive certamente il suo momento migliore ma nonostante tutto prova a fronteggiare a viso aperto agli spagnoli.

LUIS ALBERTO 5,5

Troppo distante dalla porta per incidere, si limita ad arginare le incursioni spagnole; chiede il cambio per il solito fastidio muscolare. (44' pt Durmisi 6: regala vivacità alla manovra).

LULIC 5

Capitano coraggioso, contro tutto e tutti lotta, corre e protesta ma soprattutto non si arrende mai ma è troppo stanco per poter incidere.

CAICEDO 5

Atteso protagonista, di lui non c'è traccia. Questa volta l'assenza di Immobile pesa come un macigno e mette a rischio la qualificazione.

CORREA 5,5

Un guizzo e qualche buona idea ma si perde presto nelle maglie della difesa avversaria incapace di impensierire Vaclik.

INZAGHI 5,5

Il Siviglia è troppo per questa Lazio, deve fare i conti pure con la sfortuna costretto a tre cambi forzati dettati dagli infortuni.

