STRAKOSHA 6,5

Una domenica più che tranquilla per il numero uno biancoceleste chiamato a interventi di ordinaria amministrazione.

PATRIC 6,5

Da dimenticato a certezza il passo è stato breve: Inzaghi ha individuato il terzo della difesa che sembrava introvabile. Errore veniale quando con un retropassaggio regala il gol al Parma.

ACERBI 7

Con lui in difesa non si passa. Leader di un reparto ormai diventato una certezza.

RADU 6,5

Festeggia nel modo migliore la presenza numero 343 in biancoceleste, quarto di sempre nella storia della Lazio.

MARUSIC 7,5

Ripaga la fiducia di Inzaghi, che lo preferisce ancora una volta a Romulo, segnando la rete che sblocca la gara e da il là alla meritata vittoria della Lazio.

MILINKOVIC 7

E' tornato e non è un caso se da quando ha ricominciato a giocare ai livelli dello scorso anno la Lazio ha ripreso a vincere.

LEIVA 7

Gioca con il peso della diffida ma lo fa senza limitarsi troppo. Solito metronomo del centrocampo, è lui a dettare i tempi della manovra. (14' st Cataldi 6: propositivo anche se entra a giochi fatti).

LUIS ALBERTO 8

È la sua domenica: doppietta ed assist a Lulic che mette a tacere gli scettici e consegna alla Lazio tre punti fondamentali nella corsa alla Champions.

LULIC 7,5

La settimana senza gare infrasettimanali lo ha rigenerato: padrone assoluto della fascia, si toglie anche lo sfizio di segnare la rete del 4-0. (30' st Durmisi 6: pulito ed ordinato).

CORREA 6,5

Gli manca il gol ma gioca tutti i 90' al servizio dei compagni, sempre pronto a scarificarsi quando serve.

CAICEDO 6,5

Sfiora la rete con un tiro a giro di poco sopra la traversa, fa a sportellate con la difesa emiliana. (20' st Pedro Neto 6: qualche spunto interessante).

INZAGHI 7,5

Vittoria convincente che rilancia le ambizioni Champions della sua Lazio che si riporta a -2 dalla Roma ma con la gara contro l'Udinese ancora da recuperare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA