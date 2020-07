STRAKOSHA 6,5

Un paio di interventi decisivi che salvano il risultato ma anche un rinvio da brivido, mal sfruttato dall'Udinese.

LUIZ FELIPE 6,5

Compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Lasagna ma è da dimenticare la palla che si fa rubare da Lasagna. (27' st Cataldi 5,5: poco reattivo).

ACERBI 6,5

Un'altra storia rispetto alla sconfitta interna contro il Sassuolo. Resta lucido per tutta la gara e nella mezz'ora finale fa anche il terzino.

RADU 6

Gioca un temo senza sporcature e con grande caparbietà, si batte fino a quando la stanchezza non lo costringe al cambio. (6' st Bastos 5,5).

LAZZARI 6,5

Corre, lotta, attacca, difende, nel primo tempo è certamente il migliore anche perché tutti i pericoli arrivano proprio dalla sua parte. (33' J. Anderson 5,5).

MILINKOVIC 5

Si fa vedere ma solo quando vuole lui e le occasioni sono davvero rare. Senza il suo apporto la squadra perde tantissimo.

PAROLO 6,5

Costretto dalle assenze a giocare l'ennesima gara si scarifica fino alla fine.

LUIS ALBERTO 6

Duella tutta la gara con l'altro 10 de Paul, ma la condizione penalizza la prestazione.

JONY 6

Un paio di discese interessanti, cerca spesso a memoria i compagni che però sono meno reattivi rispetto alla prima parte del campionato. (6' st Lukaku 6: qualche buona incursione).

CAICEDO 5

Il giallo ormai è una consuetudine, spesso commette fallo non riuscendo a far valere a sua possanza fisica, la stessa che in passato aveva fatto le sue fortune. (33' st Adekanye 6: sfiora il vantaggio).

IMMOBILE 5

Irriconoscibile anche quando ha tra i piedi palloni buoni fa sempre la scelta sbagliata.

INZAGHI 5,5

Positivo l'atteggiamento della squadra alla quale però mancano i gol di Immobile.

