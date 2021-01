STRAKOSHA 6,5

Torna titolare dopo oltre un mese. Salva su un retropassaggio suicida di Patric, ma è da dimenticare l'errore nel finale che porta al rigore viola.

LUIZ FELIPE 6

Non vive il suo momento migliore di forma e per questo ricorre a tutta la sua esperienza. Entrataccia su Castrovilli che gli costa il giallo e il cambio. (46' st Patric 5: retropassaggio da film horror).

HOEDT 6,5

Sempre ordinato e preciso, ci mette la forza fisica senza mai sbagliare. Nel finale è suo il fallo da rigore ma deve rimediare ad un errore non suo.

ACERBI 7

Uomo a tutto campo. Spinge tanto, passa da centrale a fluidificante aggiunto in un attimo senza battere ciglio.

LAZZARI 5,5

Parte nel migliore dei modi con l'assist a Caicedo che sblocca ma con il passare dei minuti subisce una costante involuzione. (32' st Radu 6: fa il quinto di centrocampo ma soprattutto la storia: è il più presente di sempre in biancoceleste).

MILINKOVIC 6,5

Tanta sostanza anche se a volte si perde troppo a cercare giocate di fino. Nel finale salva sulla linea di porta.

ESCALANTE 6

Rischia poco, il suo è un calcio scolastico ma in questo momento efficace per la Lazio. (32' st Cataldi 6)

LUIS ALBERTO 7

Primo tempo da protagonista: ha l'argento vivo addosso, poi cala.

MARUSIC 6

Gara senza troppi fronzoli badando molto alla sostanza. Tanto fisico ma soprattutto tanta grinta.

CAICEDO 7

Dopo appena 6' timbra il cartellino e mostra l'aquila alla telecamera quasi a voler spegnere le tante voci sul suo conto. (13' st Akpa Akpro 6)

IMMOBILE 7

E' la preziosa costante di questa Lazio: se gioca segna e i suoi gol sono oro colato. Instancabile. (44' st Muriqi ng).

INZAGHI 6,5

Trova tre punti importantissimi sia per il morale che per la classifica.

