STRAKOSHA 6,5

Sfortunato sul momentaneo vantaggio, per il resto è una serata di ordinaria amministrazione.

PATRIC 6,5

Bravo a fare il suo senza eccedere, in questo momento è il giocatore che in quella posizione riesce a dare le migliori garanzie.

LUIZ FELIPE 6

Gioca un'ottima gara peccato per quella sfortunata deviazione che regalare il momentaneo vantaggio al Cagliari.

ACERBI 6,5

Rimedia una distorsione al ginocchio ma decide di restare in campo e lo fa con la caparbietà che lo contraddistingue.

LAZZARI 7

Il più intraprendente, in avvio sfiora per ben tre volte il gol ma c'è Cragno a dirgli di no. A tratti appare invasato. (13' st Marusic 6: mette minuti nelle gambe).

MILINKOVIC 7

Costretto più a contenere ma quando la Lazio va sotto alla prima sortita trova il pareggio.

PAROLO 6,5

Gioca l'ennesima gara da titolare e si deve gestire ma lo fa nel migliore dei modi riuscendo a dare un prezioso contributo.

LUIS ALBERTO 7

Cragno gli nega la gioia del gol in ben due occasioni, lui si rifà servendo ad Immobile la palla del 2-1, assist numero 15 stagionale. (45' st Cataldi, ng)

JONY 6,5

Efficace, si propone con una certa frequenza creando superiorità numerica. (13' st Lukaku 6: determinato e propositivo).

CAICEDO6

Nella ripresa dialoga con più frequenza con Immobile. (19' st Correa 6: si divora il 3-1).

IMMOBILE 7

Cragno ci prova per ben due volte a negargli la gioia del gol che arriva nella ripresa, una rete che gli consente di tornare in vetta alla classifica dei cannonieri con 31 gol. (45' st Adekanye, ng).

INZAGHI 7

Festeggia nel migliore dei modi le 200 panchine centrando una qualificazione in Champions che mancava da ben 13 anni.

