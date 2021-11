STRAKOSHA 6,5

Riflesso giusto nel primo tempo sulla spizzata di testa di Milik, nella ripresa lo salva il palo, ma è sempre attento.

LAZZARI 5,5

Avvio in chiaroscuro poi si arrende ancora una volta per un problema al polpaccio (25' st Marusic 6: fatica tanto perché sulle fasce i francesi spingono ma regge bene).

LUIZ FELIPE 6,5

Molto attento in difesa, è dal suo tiro dal limite dell'area che nasce l'azione del gol di Anderson che trova l'1-1.

ACERBI 5,5

Parte benissimo leggendo al meglio ogni situazione ma su Milik commette una leggerezza e regala il rigore al Marsiglia che va sull'1-0.

HYSAJ 5,5

Dalle sue parti i francesi insistono parecchio perché capiscono che possono fare male. Tampona come può.

LUIS ALBERTO 6

Non è ancora il Luis Alberto sfavillante e delle grandi giocate ma sta crescendo anche in condizione (30' st Akpa Akpro 5: commette troppi falli ed è disattento).

LEIVA 6

Fatica ma quando c'è bisogno si fa trovare sempre pronto. Non molla mai ma si arrende alla stanchezza (7' st Cataldi 6: lotta come un leone).

BASIC 6

Ci mette l'anima ha un grande voglia di mettersi in mostra ma viene tradito dalla foga (7' st Milinjovic 5,5: troppo lezioso).

F. ANDERSON 6,5

Avvio timoroso sbaglia anche le cose più semplici ma nel finale di primo tempo trova la rete dell'1-1 (30' st Moro 6: prezioso)

IMMOBILE 8

Non è al top ma appena ha l'occasione giusta trova la rete del momentaneo vantaggio, gol numero 160 che lo fa diventare il bomber più prolifico della storia biancoceleste. Immenso.

PEDRO 7

Attaccante, difensore e centrocampista. Un jolly imprescindibile per questa Lazio.

SARRI 6,5

La Lazio lotta e corre fino alla fine. Qualche distrazione di troppo ma questa squadra adesso ha un'anima.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

