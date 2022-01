STRAKOSHA 6,5

Prima la super parata su Lautaro a botta sicura, poi dice no a Sanchez, a sulla rete di Skriniar resta inchiodato in porta.

HYSAJ 5,5

Molle nei contrasti impreciso quando c'è da impostare, va in affanno ogni volta che ci sono situazioni di pericolo per la difesa (35' st Lazzari 6: entra con il piglio giusto).

LUIZ FELIPE 6,5

Sempre puntuale nell'anticipo, con il forfait di Acerbi è sempre più il perno della difesa. Decisivo il salvataggio su Perisic.

RADU 5,5

Avvio confortante anche se nella ripresa perde lucidità rischiando spesso di beccarsi il rosso.

MARUSIC 6

Dalla sua parte c'è Barella che lo costringe a restare inchiodato in difesa dove agisce con lucidità.

MILINKOVIC 6,5

Resta un valore aggiunto. Gara dopo gara recepisce sempre meglio le indicazioni di Sarri. Punto fisso.

CATALDI 6,5

In avvio perde molti palloni a centrocampo poi illumina la gara con la palla che serve ad Immobile per il pareggio: un cioccolatino (22' st Leiva 6: tiene vivo il centrocampo)

BASIC 6

Spesso nel vivo dell'azione non molla mai, peccato che sul gol di Skriniar si fa sovrastare senza opporre resistenza (22 st Luis Alberto 5,5: forse entra troppo tardi).

ANDERSON 5

Dovrebbe osare di più, si limita al compitino senza mai trovare il guizzo giusto. Un passo indietro rispetto alla gara contro l'Empoli (14' st Zaccagni 6: grintoso e determinato con lui la Lazio acquista coraggio).

IMMOBILE 7

La Lazio perde ma lui continua a segnare: seconda rete di fila in due gare, per la sesta stagione di fila tocca quota 15 gol.

PEDRO 6,5

Primo tempo di grande intensità prova a sorprendere Handanovic con un tiro-cross che il portiere intercetta, è stanco ma non molla mai.

SARRI 6

Una buona Lazio capace di tenere testa all'Inter soprattutto nel finale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA