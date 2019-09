STRAKOSHA 6,5

Miracolo su Inglese nel primo tempo.

LUIZ FELIPE 6,5

Con lui la difesa trova la quadra giusta, è l'elemento ideale.

ACERBI 6,5

Torna a guidare il reparto con freddezza e lucidità.

RADU 6

Avvio choc con due errori in appena 3', poi si riprende bene.

MARUSIC 7

Buona prestazione suggellata dalla rete del 2-0.

MILINKOVIC 6,5

Un paio di tocchi d'autore e l'assist gol a Marusic.

LEIVA 6,5

Pedina fondamentale, nelle ultime due gare è apparso meno sicuro. (28' st Parolo 6 ng).

LUIS ALBERTO 7

Al bacio il filtrante da oltre 40 metri per Immobile sulla rete dell'1-0, coglie il palo su angolo.

LULIC 6

Momento in chiaroscuro per il capitano che inizia a perdere troppo spesso lucidità (39' st Jony ng).

CORREA 6

Ha voglia di segnare e ci prova in tutte le maniere, ma niente.

IMMOBILE 7

Il gol è un tiro da biliardo che sa tanto di liberazione. Reagisce male al cambio. (18' st Caicedo 6).

INZAGHI 6,5

Vittoria preziosa in chiave classifica e morale. Battibecca con Immobile.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

