STRAKOSHA 6,5

Intervento d'istinto nel primo tempo su Pessina, salva letteralmente il risultato.

PATRIC 5,5

Sembra sempre insicuro, tanto che Veloso e compagni provano spesso a farsi vedere da quel lato. Soffre di più nella seconda parte.

ACERBI 6

E' sempre una sicurezza il centrale biancoceleste, che controlla la situazione con grande classe. Nella prima parte prova anche qualche sortita in avanti.

RADU 5,5

Controlla le poche scorribande di Borini, che bazzica dalle sue parti, senza troppa difficoltà. Ma nella ripresa soffre eccome le ripartenze gialloblu, andando spesso in affanno.

LAZZARI 5

Si vede poco in avanti, ma quando lo fa è impreciso. Imperdonabile a inizio ripresa il servizio errato in area per Immobile. Dietro soffre e non poco (dal 25 st Marusic 5,5: prova a limitare i danni sul lato destro di difesa).

MILINKOVIC 5,5

Nervoso, statico, poi qualche accelerata e il ritorno poco dopo nell'anonimato. Nel finale ha la palla buona ma manca l'ultimo controllo. Troppo discontinuo.

LEIVA 5,5

Lotta, prova a far ragionare i suoi, ma spesso non viene seguito. Prezioso in fase d'interdizione quanto poco presente in fase d'attacco. Troppo spesso però rimane solo a chiudere nelle ripartenze avversarie. Cala nella ripresa.

LUIS ALBERTO 6,5

Nella gelida serata dell'Olimpico, è lo spagnolo a provare a scaldare i cuori dei tifosi. Tocchi deliziosi, tanto movimento, ma il resto della squadra non gira a dovere. Di fronte a lui poi trova sempre un Silvestri in serata di grazia. Un palo per tempo, simboli di una serata sfortunata.

LULIC 5,5

Si vede poco in fase di spinta, merito del muro gialloblu sempre pronto a bloccare le azioni di spinta biancocelesti. Dietro ha ben più da fare, ma controlla da par suo. (dal 25' st Jony ng: si vede solo per un'ammonizione dopo pochi minuti)

CAICEDO 5,5

Stretto a Immobile, prova spesso il fraseggio veloce ma con poca fortuna (dal 37 st Parolo ng)

IMMOBILE 6

Dopo tanti gol, l'attaccante napoletano stecca nella partita che poteva dire sorpasso all'Inter. Poca precisione, ma forse gli si può perdonare dopo tante partite a mille all'ora.

INZAGHI 6

Dopo una lunga cavalcata, un mezzo passo falso. Quando il motore non gira a pieno regime, si fa fatica. Forse la pressione da scudetto si è fatta sentire.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA