STRAKOSHA 6,5

Due interventi decisivi, prima con i pugni poi coi piedi che tengono in vita la Lazio nel momento più delicato della gara, ci pensa la sfortuna ad abbatterlo.

PATRIC 5

Sempre in affanno, si capisce fin da subito che non è a suo agio. Davvero tanto impegno ma manca di tecnica.

ACERBI 6

Un'incertezza in avvio, si riprende subito salendo in cattedra ma con Radu infortunato deve andare a sinistra e la Lazio crolla.

RADU 6

Non al top stringe i denti e scende in campo ma nella ripersa si deve arrendere alla stanchezza. Presenza numero 336 con la maglia della Lazio, entra nella top five biancoceleste. (26' st Jordao 6: buon esordio per il classe 98).

MARUSIC 5

Come sempre fa il compitino senza acuti. Rare ed inefficaci incursioni in avanti, dietro aiuta ma fino ad un certo punto.

ROMULO 6,5

Davanti ai suoi ex tifosi non sfigura affatto. Un paio di interessanti incursioni è sempre nel vivo dell'azione. Poi l'inspiegabile cambio. (19' st Leiva 5,5: sfortunato sulla deviazione di Sanabria).

BADELJ 7

Migliore in campo alla faccia di Inzaghi che lo ha dimenticato in panchina. Trova l'1-0 dopo un bel triangolo con Immobile nella ripresa coglie in pieno la traversa.

CATALDI 6,5

Gli basta mezz'ora per vestire alla perfezione i panni di Parolo con un lavoro tanto oscuro quanto prezioso per la squadra.

LULIC 6

Spremuto come un limone ma come sempre non molla mai fino all'ultimo ma è fisiologico che nel finale perda lucidità.

CORREA 5

Bello da vedere ma quando hai la palla buona sbaglia.

IMMOBILE 6,5

Non è al top, ma prima innesca Badelj sull'azione dell'1-0 poi regala a Correa la palla del possiboe raddoppio. (9' st Caicedo 5: nel finale invece di spazzare consegna il pallone a Criscito).

INZAGHI 5

Difficile fare i conti con un'emergenza di questa portata (out 9 giocatori), dubbi sull'impiego di Leiva non al top mentre è inspiegabile il cambio di Romulo che era sembrato il migliore in campo.

