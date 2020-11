STRAKOSHA 5

Torna e la Lazio subisce tre reti pesantissime che spezzano le ambizioni di rimonta biancocelesti. Ha due gol sulla coscienza.

PATRIC 5

Sull'azione dell'1-0 si fa bucare da Pereyra. In affanno per tutto il resto della gara, viene spesso sopraffatto dai giocatori avversari. (31' st Pereira 6 sv)

ACERBI 5,5

Sfortunata la deviazione sul vantaggio bianconero prova ad arginare le folate dell'Udinese ma non è giornata nemmeno per lui.

RADU 5

Gara da dimenticare per il rumeno, si vede arrivare i giocatori dell'Udinese da tutte le parti senza trovare il modo di arginarli.

LAZZARI 5,5

Tra i pochi a tentare un accenno di rimonta soprattutto nel primo tempo. Rifornisce di palloni ma non vengono mai sfruttati.

CATALDI 5

Subisce un'inspiegabile ansia da prestazione, quando ha il pallone tra i piedi da la netta impressione di non sapere cosa fare. (1' st Leiva 6: alza i ritmi ma non basta).

PAROLO 5

Anche lui in affanno ma ha sulle spalle i 90' in Champions che sicuramente gli hanno tolto energie importanti. (1' st Akpa Akjpro 6: ci prova fino alla fine).

LUIS ALBERTO 5,5

Parte con due assist al bacio, unici due acuti di un agra assolutamente in chiaroscuro e sottotono. (17' st Caicedo 5,5: si vede poco e niente).

FARES 4,5

Assolutamente impresentabile. Sulla sinistra la Lazio non solo non sfonda ma subisce passivamente le avanzate bianconere. (1' st Marusic 5,5: leggermente meglio).

CORREA 5

Qualche doppio passo, un paio di dribbling ma di tiri verso la porta nemmeno l'ombra. Tanto fumo e niente arrosto.

IMMOBILE 5,5

La partita è buona solo per mantenere intatta la sua media gol che purtroppo per la Lazio non serve a evitare il ko.

INZAGHI 5

Questa Lazio non può rinunciare a Leiva e Milinkovic, la squadra è comunque tutta irriconoscibile.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 05:01

