STRAKOSHA 5

Piantato con i piedi sulla linea di porta, di uscire dai pali non se ne parla nemmeno quando la presa sembra agevole, l'unica volta che lo fa prende la rete del 2-1.

LUIZ FELIPE 5

Serata in affanno soffre la velocità e l'agilità di Eduard e Forrest che a turno gli vanno in un paio di occasioni senza troppe difficoltà.

VAVRO 5,5

Tantissimi errori, a metà ripresa però è provvidenziale il suo recupero su Edouard. (36' st Berisha 3: prima si divora il vantaggio poi regala al Celtic la palla del definitivo 2-1).

ACERBI 5

Commette una leggerezza sulla rete del pareggio di Forrest con un'uscita a vuoto che regala di fatto il pallone all'ala scozzese che infila Strakosha

LAZZARI 6

Parte dai suoi pedi l'azione del vantaggio biancoceleste è in crescita e lo conferma anche se poi l'atteggiamento della squadra lo costringe ad arretrare.

PAROLO 6

Prima dell'intervallo sfiora la rete del possibile 2-1 di testa ma la palla finisce sopra la traversa. Macina chilometri e non molla.

LEIVA 5,5

Imperdonabile l'errore nella ripresa: da un suo disimpegno sbilenco nasce una pericolosa ripartenza di Forrest. (12' st Luis Alberto 6: prova a sorprendere Forster che con un guizzo gli nega il gol).

MILINKOVIC 5,5

L'errore che da il via all'azione del pareggio è suo, qualche guizzo in area avversaria ma da uno del suo calibro ci si aspetta molto di più.

JONY 5

Parte a mille con un paio di guizzi sulla fascia cala con il passare dei minuti fino ad essere costretto a ripiegare. (12' st Lulic 6: un paio di incursioni).

CAICEDO 5

Spizza il pallone sull'1-0 ma è l'unico guizzo di una gara difficile senza acuti e zero tiri in porta.

IMMOBILE 6,5

L'unica nota lieta della serata è il suo gol numero 101. Continua a segnare senza soluzione di continuità ma questa volta i suoi gol non bastano.

INZAGHI 5

Dopo 3 vittorie di fila si interrompe la striscia positiva. Per com'è andata la squadra avrebbe potuto raccogliere di più.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

