STRAKOSHA 5

Giornata in chiaroscuro nonostante un intervento goffo su Milik c'è il palo a salvarlo, ancora troppo timido sulle palle alte.

LUIZ FELIPE 5

Pronti via Insigne lo brucia e porta subito in vantaggio il Napoli. Un errore che alla fine del match risulterà decisivo per la qualificazione.

ACERBI 6,5

Instancabile gioca l'ennesima partita da titolare senza mai risparmiarsi, nel finale si proietta in attacco alla ricerca del gol del pareggio.

RADU 6

Non è al massimo della condizione ma come al solito non si risparmia e corre fino a quando le energie glielo consentono. (24' st Patric 5,5: meno lucido del solito).

LAZZARI 6,5

Sempre sul pezzo martella senza sosta su quella fascia ma questa volta i compagni sembrano non riuscire a seguirlo.

MILINKOVIC 6,5

Non perde mai la lucidità giusta anche quando alcune scelte di Massa innervosiscono i compagni ma lui è sempre sul pezzo.

LEIVA 5

Si becca un giallo per un fallo inesistente ma le successive proteste che gli costano il rosso sono un gesto che penalizza la squadra.

PAROLO 5

Suo il prodigioso recupero sull'azione che porta al rigore che Immobile si divora ma già a fine primo tempo è a corto di fiato salvo poi sparire.

LULIC 5,5

Fa quello che può il campo non in perfette condizioni lo penalizza parecchio (31' st Jony ng).

CAICEDO 6

Si procura il calcio di rigore che Immobile sbaglia con un guizzo in area. (9' st Correa 5: un paio di guizzi ma niente di più).

IMMOBILE 5,5

Non è la sua serata. Complice un terreno di gioco inguardabile scivola sul rigore che avrebbe regalato il pareggio alla Lazio, nella ripresa c'è la traversa a dirgli di no.

INZAGHI 6

La sua Lazio è meno incisiva del solito ma l'errore di Immobile e qualche decisione dubbia di Massa gridano vendetta.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

