STRAKOSHA 5

Cinque tiri 4 gol, soprattutto sul quarto avrebbe potuto fare certamente di più.

PATRIC 4,5

Frastornato dalle incursioni dell'Atalanta, disastroso.

ACERBI 5,5

Da solo non può davvero nulla ed è costretto ad abdicare.

RADU 5

Con lui la catena di sinistra fa acqua da tutte le parti. (13' st Bastos 5).

LAZZARI 5

A tratti non pervenuto. (24' st D. Anderson ng).

MILINKVOVIC 5

Un solo lampo nella ripres: offre a Caicedo la palla del gol (24' st Akpa Akpro, ng).

LEIVA 5

Dura meno di un tempo. (4' st Cataldi 5)

LUIS ALBERTO5

Tanto, troppo forse nervosismo e davvero poca cattiveria. (24' st Escalante ng)

MARUSIC 5

Gara da dimenticare.

CAICEDO 5,5

Nella ripresa trova il meritato gol ma è un lampo in una serata buia per tutti.

IMMOBILE 5

Coglie una traversa ma si divora il possibile 3-2.

INZAGHI 5

La difesa fa acqua da tutte le parti e domenica arriva l'Inter.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA