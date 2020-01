STRAKOSHA 5,5

Sull'1-0 è assolutamente incerto sull'uscita sul quale regala praticamente il gol a Dzeko, riscatta in parte la prestazione dicendo no proprio all'attaccante giallorosso in due occasioni.

LUIZ FELIPE 6

Gara da dimenticare per il brasiliano che soffre oltre modo le incursioni di Kluivert. Mai lucido è sempre costretto a chiedere aiuto ai compagni. (1' st Patric 6: si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto senza strafare).

ACERBI 7

Uomo ovunque, soprattutto nella prima parte della gara è costretto spesso a richiamare i compagni è lesto a sfruttare l'errore di Pau Lopez in occasione del pareggio ma è una serata di straordinari.

RADU 5,5

Under lo fa letteralmente diventare pazzo ma è bravo a limitare i danni grazie alla sua esperienza, miracoloso su Dzeko a botta sicura.

LAZZARI 5,5

Spinazzola lo costringe ad arretrare e quando prova ad affacciarsi non riesce mai a sfondare il muro giallorosso. L'irruenza e la sagacia della Roma lo spaventano oltre misura.

MILINKOVIC 5,5

Non riesce mai a far prevalere la sua possanza fisica, sempre aggredito da almeno due giocatori giallorossi.

LEIVA 5,5

Si sbatte come un pazzo a centrocampo è l'unico che prova a fronteggiare l'ondata giallorossa che però soffre oltre modo.

LUIS ALBERTO 5

In gare come queste dove oltre alla tecnica serve anche una buone dose di carattere purtroppo si perde non riuscendo mai ad incidere come potrebbe. Protesta visibilmente al cambio. (25' st Parolo 5,5: mette un po' di ordine a centrocampo).

LULIC 5

Anche per lui una serata da incubo, Under appare a tratti inarrestabile e lo costringe a restare piantato in difesa dove comunque commette diversi errori.

CORREA 5

Si accende ad intermittenza senza mai riuscire ad essere incisivo spesso perde palloni che fanno pericolosamente ripartire la Roma si vede che il polpaccio non è ancora guarito. (30' st Caicedo 5,5: cambia poco).

IMMOBILE 5,5

Prova qualche sortita ma passare tra le maglie giallorosse è impossibile.

INZAGHI 5,5

La più brutta Lazio della stagione ma riesce comunque a portare a casa un punto prezioso che gli consente di tenere la Roma a -7 con una gara ancora da recuperare.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

