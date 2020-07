STRAKOSHA 5,5

Sempre molto incerto sulle uscite ma nella ripresa tiene in vita la Lazio negando a Mancosu la rete del possibile 3-1.

PATRIC 4

Immobile sul pari di Babacar, procura il rigore che poi il Lecce si divora. Espulso per un morso a Donati.

ACERBI 5

Giornataccia: sull'1-1 lascia troppe libertà a Falco che riesce a scodellare in area per Babacar, dorme sul 2-1 di Lucioni.

RADU 5

La catena sinistra fa acqua da tutte le parti: Jony fa poco filtro mentre il romeno inizia a sentire la fatica e si becca pure il giallo. (1' st Luiz Felipe 6: Petriccione gli nega la gioia del gol).

LAZZARI 5,5

Instancabile ci prova dall'inizio alla fine a rifornire gli attaccanti anche se non è sempre impeccabile nei cross. (40' st Adekanie 6: sfiora la rete del pareggio).

PAROLO 5,5

Da un suo tiro respinto nasce l'azione dell'1-0. Costretto agli straordinari. (25' st Cataldi 5: non pervenuto).

LEIVA 5

Avulso dal gioco spesso saltella per trovare il giusto ritmo. (1' st Milinkovic 5,5: spunti importanti sfiora il pari di testa).

LUIS ALBERTO 5

Prestazione opaca, non riesce mai a servire i compagni in maniera adeguata.

JONY 5

Soffre tantissimo la pressione costante del Lecce mentre in avanti è davvero troppo timido. (1' st Lukaku 5,5: più spunto ma si spegne presto).

CAICEDO 5,5

Sblocca la gara al 4', nona rete stagionale, poi però sparisce.

IMMOBILE 4,5

Da quando è ripartita la stagione ha le polveri bagnate. Un solo gol su rigore, si divora la palla del possibile 2-2.

INZAGHI 5

La squadra è stanca, senza idee ma soprattutto falcidiata dalle assenze. Serve centrare quanto prima la qualificazione in Champions.

(E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

