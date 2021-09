STRAKOSHA 4

Regala il vantaggio ai turchi con una papera: sul pallone spazzato da Lazzari nonostante la facile presa, infila la palla vagante nella propria rete.

LAZZARI 5,5

Parte bene costringendo Muslera al fallo, il portiere viene graziato dall'arbitro che gli mostra solo il giallo. Svirgola il pallone sull'azione dell'1-0.

LUIZ FELIPE 6

Attento e lucido fin dall'inizio, provvidenziale l'intervento sul tiro di Dervisoglu, al bacio il lancio per Immobile che sfiora il vantaggio.

ACERBI 5

Fatica più del solito e lo svarione della ripresa la dice lunga sullo stato di forma del difensore che deve rifiatare.

HYSAJ 5

Dorme sulla traversa di Morutan, prova a spingere ma non lo fa con la sua proverbiale convinzione.

AKPA-AKPRO 5

Lo tradisce la foga. In avvio invece di mandare Immobile in porta serve inspiegabilmente Zaccagni. Ammonito rischia il rosso. (9' st Milinkovic 5: si divora la rete del pareggio).

LEIVA 5

Sarri non riesce proprio a rinunciare a lui, mentre avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato perché in queste condizioni non è utile alla causa (38' st Cataldi, sv).

LUIS ALBERTO 5

Cerca troppo la giocata perdendo spesso il pallone in mezzo al campo, unico acuto il tiro con cuoi prova a sorprendere Muslera. (20' st Basic 6: buon impatto)

ANDERSON 5

Due lampi in avvio poi si spegne con il passare dei minuti senza riuscire mai ad incidere (20' st Pedro 6: come a Milano, gioca da solo).

IMMOBILE 5,5

Ci prova con tutte le forze andando anche a pressare da solo ma i palloni arrivano con il contagocce (9' st Muriqi 5,5: sfiora l'1-1).

ZACCAGNI 5,5

Tanto impegno ma poca sostanza, si capisce che non è ancora riuscito a entrare nei meccanismi.

SARRI 5

La sua Lazio è ancora lontana dal suo ideale. C'è tanto da lavorare, la sconfitta non è figlia solo dell'errore di Strakosha.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

