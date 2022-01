STRAKOSHA 4 Incomprensibile l'uscita a vuoto su Di Francesco che regala rigore e vantaggio agli ospiti.

HYSAJ 5,5 Sul rigore il retropassaggio per Strakosha è sbilenco. Reagisce all'errore ma in difesa non è mai lucido. (43' st Lazzari, sv).

LUIZ FELIPE 5 Ne combina almeno un paio da dimenticare. Sfiora di testa la rete del possibile pareggio ma a 15' dalla fine si fa bucare' sull'azione del 2-3.

ACERBI 6 Beccato tutta la gara dalla Curva Nord, ci mette un paio di pezze. Dopo 22' alza bandiera bianca per il solito problema muscolare (24' st Patric 5: si fa sorprendere sul 3-2).

MARUSIC 5,5 Quando c'è da ripiegare va spesso in affanno e nella ripresa si becca pure il giallo. Decisamente meglio quando è la Lazio ad attaccare.

MILINKOVIC 7,5 Al bacio l'assist per Immobile che di testa riapre il match, nella ripresa trova la doppietta personale riacciuffando l'Empoli per due volte.

CATALDI 5,5 Prezioso contributo in fase di costruzione ma quando c'è da arginare la manovra dei toscani va un po' in affanno (13' st Leiva 6: fa tanto pressing).

LUIS ALBERTO 5,5 Meno brillante rispetto alle ultime gare del 2021, tenta invano la via del gol con tiri da lontano citofonati'.

FELIPE ANDERSON 6,5 Quando con la palla tra i piedi è una variabile impazzita, coglie la traversa e serve a Milinkovic la palla del 2-2.

IMMOBILE 6 Inizia il nuovo anno sotto il segno del gol ma ad una manciata di minuti dalla fine sbaglia il rigopre del possibile 3-3.

PEDRO 5,5 Si alterna tra difesa ed attacco ma quando ha sui piedi la palla del possibile 2-2, un rigore in movimento, se la divora. (13' st Zaccagni 6,5: entra con il piglio giusto).

SARRI 5,5 Il trend è lo stesso del 2021: dalla cintola in su la Lazio è una squadra che sa far male ma dietro si balla davvero troppo.

