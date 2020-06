STRAKOSHA 4

In avvio un rilancio sbilenco favorisce Zapata che si divora il vantaggio. Due belle parate su Gomez e Malinovskyi ma nel finale dorme sul colpo di testa di Palomino.

PATRIC 5

Insicuro in avvio commette qualche leggerezza di troppo soprattutto nel primo tempo. Tanta voglia ma anche nella ripresa mostra troppa insicurezza.

ACERBI 6,5

Si conferma il migliore della difesa, è lui a dirigere tutte le operazioni e ad intervenire quando ce n'è bisogno.

RADU 6

Parte lento ma quando serve si fa trovare al posto giusto al momento giusto come quando toglie a Zapata la palla del possibile 1-0. (30' st Bastos 5: poco e male).

LAZZARI 6

Non sbaglia un controllo, da un suo cross arriva il goffo autogol di de Roon ma sulla rete di Gosens resta piantato a terra.

MILINKOVIC 6

Trova il 2-0 disegnano una traiettoria perfetta imprendibile per Gollini. Illumina il centrocampo biancoceleste per un tempo ma nella ripresa sparisce.

CATALDI 5

Fa tanta legna alla Leiva ma la differenza con il brasiliano questa volta è lampante. Esce per un problema alla gamba. (15' st Parolo 5: sopraffatto dal centrocampo avversario).

LUIS ALBERTO 5,5

Un lampo in avvio con l'ennesimo assist stagionale per Milinkovic ma non è la sua migliore serata. (30' st André Anderson 5: davvero poca roba).

JONY 5

La lunga pausa lo ha fiaccato, qualche timida discesa ma dalla sua parte l'Atalanta trova terreno fertile per le sue ripartenze. (30' st J. Lukaku 5: un rientro amaro per il belga).

CORREA 5,5

L'intesa con Immobile c'è ma non punge come potrebbe. (10' st Caicedo 5: pessima la marcatura sul gol di Palomino)

IMMOBILE 5

Ha una voglia matta di segnare ma manca clamorosamente due occasioni. Si sacrifica come un pazzo, spesso tornando fino a metà campo.

INZAGHI 5

Un girone fa aveva riacciuffato un clamoroso pareggio dopo essere andato sotto 3-0, questa volta subisce una clamorosa rimonta che allontana la vetta della classifica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

