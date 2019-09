STRAKOSHA 4,5

Incomprensibile l'uscita sulla rete di Ourani per il 2-1 del Cluj.

VAVRO 5

Bene almeno fino a quando non partecipa al pasticcio della rete del 2-1.

ACERBI 5,5

Il meno peggio della difesa ma non si salva dal naufragio.

BASTOS 5,5

Sblocca con un gran gol ma anche lui va in confusione sul 2-1 (25' st Adekanye ng)

LAZZARI 5

Clamoroso il gol che si divora alla mezz'ora è meno incisivo del solito.

MILINKOVIC 5

Per la prima volta in campo da capitano: buono lo spirito, pessima la mira.

LEIVA 5

Ingenuo il fallo con cui regala il rigore del pareggio.

BERISHA 5

Spirito giusto ma difficoltà a entrare negli schemi. (22' st Cataldi 5,5: sfiora la rete del 2-2).

JONY 6

Mancino delicatissimo ogni cross sembra telecomandato con un joystick. (35' st Lulic ng).

CORREA 4,5

Male da quando è tornato dalla Nazionale: zero tiri in porta.

CAICEDO 4,5

Polveri bagnate come il compagno di reparto.

INZAGHI 5

Altra preoccupante rimonta subita e quinta sconfitta di fila in Europa.

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

