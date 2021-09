STRAGE SU DUE RUOTE

Emilio Orlando

Continua la mattanza di scooteristi e motociclisti sulle strade della Capitale. Dopo lo scontro mortale avvenuto domenica sulla tristemente famosa curva della morte sulla Litoranea ad Ostia, ieri un altro centauro è morto in un incidente.

Lo schianto fatale è avvenuto nella zona nord di Roma, in Via Trionfale, all' incrocio con Via Giovanni Battista Audifredi. La vittima, Quirino Filippi di 43 anni, è la settantunesima dall'inizio dell'anno: era un militare dell'Esercito in servizio presso il reparto trasmissioni.

L'uomo in sella ad una motocicletta Bmw 125, stava andando a lavorare quando, secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, avrebbe preso un cordolo para pedonale che delimita il marciapiede via Giovanni Battista Audifredi e la via Trionfale, proprio davanti il San Filippo Neri.

L'urto con la striscia d'asfalto sdrucciolevole, più volte criticata ed additata dalle associazioni di centauri come causa frequente di incidenti, hanno sbalzato il 43enne e la moto al centro della carreggiata.

Per colmo di sventura Filippi è stato travolto da una Citroen C3 che stava svoltando all'incrocio, guidata da un cittadino moldavo di 40 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è stato successivamente portato anch'egli in ospedale per le analisi tossicologiche. All'arrivo delle autoambulanze del 118, il 43enne era già morto sul colpo.

Secondo le statistiche sulla incidentalità e la mortalità stradale del Campidoglio, il municipio che conta il maggior numero di morti sulle strade è stato (fino al 2019) il VI, ovvero quello del Casilino. Ma ora la mortalità conta numeri impressionanti anche su strade che fino ad oggi erano considerate a basso rischio, come appunto la Trionfale, l'Anagnina e l'Appia. La scarsa manutenzione, il degrado e la crescita di erbacce che coprono i segnali stradali sono diventate ormai situazioni permanenti di pericolo.

