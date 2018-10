Strage di alberi: tre crolli in un solo pomeriggio

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il maltempo colpisce Roma e si torna a sfiorare la tragedia in diverse zone della Capitale. Il temporale, accompagnato da raffiche di vento, che si è abbattuto ieri su Roma ha fatto cadere diversi alberi, con danni a vetture parcheggiate ma fortunatamente senza conseguenze per l'incolumità delle persone. In un solo pomeriggio, infatti, si contano almeno quattro alberi caduti in tutta la città, più altri a Ostia.Paura e disagi, in primis, su viale delle Terme di Caracalla, in un punto riservato al parcheggio dei bus turistici: un pino alto ben trenta metri, infatti, è caduto sulla corsia laterale, costringendo vigili del fuoco e polizia municipale a intervenire per chiudere la strada tra piazza di Porta Capena e piazzale Numa Pompilio. Nessuna conseguenza grave, ma molti disagi al traffico, come avvenuto a Prati: in via dei Gracchi, infatti, la caduta di un altro grosso albero ha causato la chiusura della strada e grosse code da via Ottaviano a via Catone.Un altro albero di grandi dimensioni è invece caduto, sempre ieri pomeriggio, in via Campania, nel quartiere Salario-Pinciano. Tanta paura e un cassonetto danneggiato, ma nessun ferito tra i passanti, rimasti terrorizzati. Alberi caduti anche in zona Portuense: i rami crollati su via Leonardo Greppi hanno costretto all'intervento i vigili urbani, con ripercussioni sul traffico anche in questo caso. Non è andata meglio a Ostia, dove in diverse zone sono state segnalate altre cadute di alberi, da via dei Pescatori a Castel Fusano.(E. Chi.)