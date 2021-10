Straffi: «Il mio Pinocchio è inclusivo e altruista»

Totò Rizzo

«Di Pinocchio i bambini di oggi forse sanno soltanto che è un burattino cui si allunga il naso quando dice bugie. E invece il personaggio di Collodi è molto di più: attraverso esperienze, incontri e sbagli impara e cresce». La pensa così Iginio Straffi, ideatore, regista e produttore con la sua Rainbow (partecipa Rai Ragazzi) di Pinocchio & Friends, 26 episodi dal 29 novembre su Rai Yoyo, in prima mondiale domani al Lucca Comics&Games e all'Ittv di Los Angeles.

«L'immaginario collodiano è spesso sottovalutato», dice Straffi. Che per misurarsi con siffatta materia l'ha riletta, ha aggiunto personaggi come Freeda, una bambola-pirata che insieme a Pinocchio scoprirà i valori dell'altruismo, della solidarietà, dell'inclusione come quella di Lucignolo, ad esempio, emarginato perché fanfarone ma che alla fine verrà accolto, integrato. «Insomma conclude il papà di tanti personaggi di fantasia, tra cui le Winx con cui sono cresciute generazioni di bambine ho cercato di ampliare gli orizzonti della favola. Di migliorarli non mi permetterei di dirlo».

Morale della favola? «Stimolare curiosità per il mondo fisico, fosse il compagno della partitella di calcio o un bosco in cui passeggiare. Far capire che la realtà non è solo quella virtuale del videogioco o dello smartphone».

