Strade sicure, Aci e Comune in campo

Costruire percorsi di sensibilizzazione riguardo l'educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza stradale in tutti gli ambiti della società. In occasione del 17 novembre, Giornata Mondiale dello Studente, e in corrispondenza dell'E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile, Campidoglio, Aci e Fia scendono in campo insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione in materia di sicurezza stradale.

Di questo si è discusso nel corso di un incontro tra la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) e Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale Jean Todt e il Presidente dell'Automobile Club d'Italia (Aci) Angelo Sticchi Damiani. In particolare, tra i principali vettori per sviluppare una mobilità sostenibile e accessibile sono stati individuati l'utilizzo dei trasporti elettrici e la realizzazione di reti ciclabili sempre più articolate e sicure.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA