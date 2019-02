Strade chiuse, Foro Italico off limits

I tifosi giallorossi dovranno accedere allo stadio Olimpico dalla direttrice di piazzale Clodio, ponte della Musica e ponte Duca D'Aosta. Mentre ai tifosi laziali è riservato l'accesso allo stadio dalla parte di Ponte Milvio e della zona di Tor di Quinto. Sono state inoltre individuate anche diverse aree di parcheggio per i tifosi della Lazio, lungo Viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto, e per quelli della Roma Piazzale Clodio e area Metro di Via Cipro. Il traffico sarà nel mirino della polizia municipale per evitare congestioni e possibili disordini. Sarà predisposta la chiusura al traffico, ad eccezione dei veicoli di soccorso, dei mezzi di pronto intervento e del trasporto pubblico, su Ponte Duca d'Aosta in entrambi i sensi di marcia, su via dei Robilant e via Antonino di San Giuliano.(L. Loi.)

