STRADA CANTANDO

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroFIRENZE - Quaranta date live in un tour che coinvolge tutta l'Italia. Da Firenze a Milano, da Roma (domani, sabato e domenica) a Bologna, Acireale, Bari, Eboli, Padova, Perugia, Torino. Trenta concerti in 36 giorni. Tutto di un fiato fino al 24 novembre con Al centro i 50 anni di carriera di Claudio Baglioni. Poi il menestrello - che mette le ali al pubblico con la sua coreografia spettacolare - si fermerà fino a marzo con i concerti. Perché c'è il Festival. E Sanremo è Sanremo. Prima le sei serate con i giovani, dal 17 al 21 dicembre, con quattro appuntamenti preliminari (in preserale su Raiuno) e due finali in prima serata, con il 20 dicembre che assisteremo all'ultima eliminatoria e a seguire la prima delle finali che designeranno i due rispettivi vincitori da aggregare al gruppo dei big del Festival di Sanremo, quello che si terrà come da tradizione a febbraio. Ed è già walzer dei conduttori. Baudo e Rovazzi? Baglioni se la ride.Ma torniamo al tour sponsorizzato da Tim. Quasi tutte le date sono sold out. Dopo i tre concerti all'Arena di Verona, il divino Claudio si è esibito al Nelson Mandela Forum di Firenze. Uno show faticoso, ma di energia Baglioni ne ha tanta, nonostante l'anagrafe che sentenzia i suoi 67 anni. Il fisico è in perfetta forma e sul palco si vede. Il suo pubblico. Tutta gente perbene che si racchiude in tante generazioni. Papà e mamme, ma anche qualche nonno, nonché adolescenti. Perché ci piace Baglioni? Perché mamma da anni ci ha cantato le sue canzoni. Non si perdono un video, sono pronti ad accendere le luci del cellulare sulle note di Avrai. Le stesse luci che accendono in contemporanea mamma e papà. E via di canzone in canzone (34 in scaletta) attraverso cinque lunghi e indimenticabili decenni. Raccontati facendo scivolare le note su un palco che diventa teatro di uno show del corpo di ballo e di una regia teatrale curata da un perfezionista come Giuliano Peparini, il coreografo di Amici di Maria De Filippi. E dopo le note in sottofondo di Signora Lia ecco che con Questo Piccolo Grande Amore Baglioni scalda il pubblico. In un'acustica del tutto innovativa che fa esaltare il repertorio, da Porta Portese a Quanto ti voglio, passando per Con tutto l'amore che posso e Amore Bello. E ancora Sabato Pomeriggio e Poster, prima di approdare negli anni 80 e 90 con Strada facendo, Mille giorni di me e di te, La vita è adesso. Baglioni rigorosamente sposato al look del contrasto tra il bianco e nero alterna la sua chitarra a tracolla nei brani più classici del repertorio allo show vero e proprio che in canzoni come Noi No, Cuore d'Aliante, Le vie di colori, Acqua dalla Luna, Uomini persi vedono il corpo di ballo esaltarsi e far battere il cuore un po' di più.riproduzione riservata ®