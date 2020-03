Storto e geniale. Deforme, rifiutato e disprezzato, ma poi anche conteso e ammirato grazie al suo talento selvaggio. Sul corpo di Elio Germano - che già aveva meravigliosamente incarnato Leopardi ne ll giovane favoloso si scrive la vicenda umana del pittore naïf Antonio Ligabue in Volevo nascondermi. La vicenda unica e particolarissima eppure universale - di un ragazzino travolto dalle sue angosce, poi di un giovane uguale a nessuno - e quindi con nessuno in grado di capirlo - che riesce nonostante tutto a uscire dal buco nero della solitudine e dell'emarginazione grazie a un dono speciale per le forme e i colori, e a un modo personalissimo di cogliere l'essenza delle cose e riportarla su tela. Giorgio Diritti maneggia la parabola del pittore con la libertà e il rigore dell'artista: restituisce il dramma e la bellezza della sua diversità grazie a un'alchimia sottile tra realismo e visionarietà e offre a Germano premiato alla Berlinale come miglior attore la tavolozza ideale su cui incidere la forza creativa primitiva che lo accomuna a Ligabue. Come l'artista con i suoi dipinti, Volevo nascondermi trova l'essenza del personaggio e la rende pulsante, in una tensione tra le gabbie dell'omologazione e della paura e la forza travolgente di chi, infine, riesce a rivendicare la sua irregolarità. (M. Gre.)

VOLEVO NASCONDERMI

di Giorgio Diritti



