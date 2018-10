Storie di mici, incredibili ma vere

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

IIl libro che vi consiglio di leggere questa settimana siintitola La gatta che amava le acciughe di Detlef Bluhm, noto scrittore ed appassionato ricercatore del mondo felino. In questo simpatico libro l'autore prende per mano il lettore raccontando tutta una serie di aneddoti divertenti, di notizie curiose e interessanti, ed anche fatti stranissimi ma realmente accaduti, tratti da quotidiani, siti Web e trasmissioni radiofoniche e televisive. In questo modo potremo scoprire che ci sono gatti che hanno avvertito in anticipo l'arrivo di terremoti e tornado, gatti da Guinness dei primati che devono mettersi a dieta, gatti che snobbano i dolci, gatti selvatici che stanno ripopolando alcune aree dell'Europa.Difatti quando i gatti finiscono in prima pagina, di solito sono protagonisti delle avventure più incredibili. Bluhm ci invita a seguirlo in questa sua passeggiata nel parco sulle tracce di un sapere antico come il mondo e di sempre nuove conoscenze sull'universo dei gatti anche se, come alla fine ammetterà, nemmeno questa volta sarà possibile spiegare il più grande dei misteri: ma perché a un certo punto il gatto ha deciso di diventare un animale domestico? Un libro per tutti gli amanti del mondo animale non solo dei gatti. Buona lettura. (A.Ben.)riproduzione riservata ®