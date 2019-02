Storie Bastarde

TEATRO PEGASO

Fabio Avaro (foto) e Ariele Vincenti portano in scena un viaggio che parte da una estrema periferia di Roma dagli anni '70 fino agli anni '90. Ad Ostia dopo la morte di Pasolini, dove un adolescente diventa adulto attraverso esperienze di strada, di comitiva, di vita priva di schermi e ipocrisie. Adattamento dell'omonimo libro di Davide Desario, direttore di Leggo.

Viale Cardinal Ginnasi 12, Ostia, da oggi a domenica, ore 21, bigl. 15 euro

L'importanza di chiamarsi Ernesto

TEATRO SALA UMBERTO

L'indagine attorno alla vi- ta e alle opere di Oscar Wilde con Ferdinando Bruni e Francesco Frongia che affrontano la scena con mano registica leggera e complice per restituire tutta l'allegra cattiveria del testo┬╗.

Via della Mercede 50, fino a domenica, 17-26 euro, salaumberto.com

Mariem Hassan

Io sono Saharaui

EMERGENCY INFOPOINT

Il giornalista Gianluca Diana e l'illustratore Andromalis la biografia illustrata della voz del Sahara, la vita della cantante, scomparsa nel 2015, scorre parallela alle sue canzoni e alla storia del popolo del deserto (Barta Ed.)

Via IV Novembre 157 b, oggi alle 18,30, ingr. libero, 0693569920

