STORICA STRETTA DI MANO

«È un onore essere qui con il presidente Kim. Il nostro rapporto è davvero ottimo. Se finirà la guerra in Corea. Vedremo...». Donald Trump fa le prove di disgelo mondiale nel primo giorno del summit ad Hanoi (Vietnam) fra il presidente americano e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Un incontro di quasi due ore quello già avvenuto fra i due leader: per prima cosa, all'arrivo, i due capi di Stato hanno avuto un faccia a faccia di circa 20 minuti, seguito poi dalla cena ufficiale, con le rispettive delegazioni al seguito.

Una cena tutta al maschile, in cui le uniche donne sono state le due traduttrici: al fianco di Kim infatti hanno presenziato il suo braccio destro Kim Yong-chol (ex generale ed ex numero uno dei servizi segreti militari) e il ministro degli Esteri di Pyongyang Ri Yong-ho. Trump invece ha scelto di portare con sé il segretario di Stato Mike Pompeo e il chief of staff reggente Mick Mulvaney.

Un disgelo che viene dopo anni di minacce e rischi di una guerra nucleare internazionale fra le due potenze. Già la scelta del luogo per il summit, la capitale del Vietnam Hanoi, non è casuale: Trump infatti sta cercando di convincere Kim che un futuro - senza nucleare, rampante e radioso come quello che sta vivendo oggi il paese vietnamita - è possibile anche per la Corea. Per The Donald, infatti, il «Vietnam sta prosperando come pochi posti al mondo». Secondo il presidente americano «la Corea del Nord potrebbe avere la stessa prosperità se decidesse di denuclearizzare». Il potenziale del paese asiatico «è imponente, un'opportunità grande, come quasi mai accaduto nella storia per il mio amico Kim Jong-un». Bisognerà aspettare ancora qualche ora per capire se l'obiettivo potrebbe essere all'orizzonte, instaurando un clima disteso dopo le accuse violentissime dello scorso anno. Sembrerebbe che durante la cena della pace sia andato tutto liscio e senza intoppi, menù compreso. Tanto che oggi è prevista una dichiarazione congiunta dei due leader, il cui argomento però non è stato ancora reso noto. La firma dell'accordo è stata programmata per le 14:05 di Hanoi, le 8:05 di questa mattina in Italia.

Sembrano ben lontani quindi gli epiteti che funzionavano quasi come dichiarazione di guerra: Rocket man (Kim) e il Vecchio rimbambito (Trump) adesso cercano di andare d'amore e d'accordo, nel loro secondo storico faccia a faccia, dopo quello che si tenne nel giugno del 2018.

