STOP OCCUPAZIONE

Lorena LoiaconoSgomberato dalle forze dell'ordine, il liceo Virgilio ha chiuso la ieri la protesta iniziata una settimana fa. Un blitz della polizia infatti, domenica mattina alle 7, ha messo fine all'occupazione di via Giulia intervenendo nello stabile e facendo uscire in fila, uno ad uno, gli occupanti.L'occupazione era iniziata domenica 29 ottobre. Ieri mattina due mezzi blindati della polizia e numerosi agenti hanno raggiunto lo storico liceo, monitorando tutte le eventuali vie di fuga, per poi aprire il portone principale su via Giulia. All'interno, mentre ancora dormivano, i poliziotti hanno trovato 71 studenti, li hanno raggruppati in cortile per i controlli: 23 sono maggiorenni e sono stati tutti identificati prima di andar via anche videocamere fuori dal portone e 48 minorenni, riaffidati alle loro famiglie. Le operazioni si sono svolte senza grandi criticità ma non senza polemiche. Da un lato gli studenti che rivendicano la loro protesta di natura politica: «La polizia hanno commentato di occupanti - avrebbe voluto che sgomberassimo la scuola già ieri (sabato ndr), mentre noi studenti avremmo voluto lasciarla tra lunedì e martedì prossimi. Non si è riusciti a trovare una mediazione, ma certo non ci aspettavamo lo sgombero». Lo sgombero in realtà era inevitabile. La Questura infatti ha precisato che l'operazione è scattata all'indomani della denuncia sporta dal preside del liceo con «contestuale richiesta esplicita di intervento della polizia».Dal canto suo, l'ufficio di presidenza, informando le famiglie su quanto accaduto, assicura che a breve i ragazzi potranno rientrare a scuola e riprenderanno le lezioni: «Abbiamo già iniziato una ricognizione nei locali dell'istituto per verificarne lo stato e la presenza di eventuali danni. Per proseguire con l'intervento di ditte specializzate al ripristino delle aule e nella sanificazione dell'edificio».Al liceo Virgilio è arrivata la solidarietà dei collettivi autorganizzati delle scuole di Roma, come quello del liceo Mamiani che per primo ha avviato l'occupazione nello stabile di viale delle Milizie, e dai collettivi universitari che raccontano: «È stato uno sgombero violento, in nome della sicurezza, ma quale sicurezza se nelle scuole ci piove dentro?».riproduzione riservata ®