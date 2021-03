Stop incendi: droni e 5G per la Pineta di Castel Fusano

Potenziare la sicurezza e tutelare il patrimonio ambientale della Pineta di Castel Fusano - area protetta di circa 1.000 ettari all'interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano - con l'utilizzo di satelliti, droni, sistemi anti-incendio ad alta risoluzione, sensori video-acustici, intelligenza artificiale e 5G. Per il parco di Castel Fusano è stata ideata una soluzione innovativa che consente di monitorare in tempo reale la situazione dell'area e di intervenire tempestivamente. Il sistema delle aziende capitanate dalla Leonardo dopo un Protocollo d'intesa con Roma Capitale sarà operativo a partire da luglio e rimarrà in esercizio fino a metà 2022.

Per il consigliere Bordoni (Lega) il progetto è interessante «ma va anche sottolineato che la riforestazione della Pineta di Castel Fusano non è mai partita dopo gli incendi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

