Stop all'ordinanza sull'emergenza rifiuti a Roma. Ieri sera, infatti, il governatore Nicola Zingaretti ha firmato l'atto con il quale revoca gli effetti dell'ordinanza sui rifiuti di Roma Capitale dello scorso 27 novembre. L'ordinanza fissava un cronoprogramma per il Campidoglio allo scopo di individuare la nuova discarica cittadina. A tal proposito, il sindaco di Roma Virginia

Raggi ha indicato l'area di Monte Carnevale, in Valle Galeria. Nel nuovo documento, Zingaretti prende atto «della deliberazione della giunta capitolina n. 325 del 31/12/2019 recante la localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale alla luce dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale e in corso di approvazione da parte del consiglio regionale».

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA