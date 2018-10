Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stop al numero chiuso per la facoltà di medicina. Anzi no. Il Consiglio dei ministri tira dritto ma i ministeri alla scuola e alla salute frenano: È solo un'ipotesi di lavoro. Ieri mattina un comunicato di Palazzo Chigi annunciava l'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina, permettendo così a tutti di poter accedere». Immediate le reazioni. Da un lato gli studenti replicavano: no agli slogan sulla pelle degli studenti, servono fondi. E dall'altro il ministro all'istruzione Bussetti e la ministra alla salute Grillo tentavano una difesa imbarazzata. Finché un'altra nota del Governo ha chiarito: Si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la Conferenza dei Rettori, per un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso. L'abolizione del numero chiuso è comunque un tema che va avanti da tempo. «Esiste un'anomalia tutta italiana - spiega Giuseppe Novelli, Rettore dell'Università di Tor Vergata - non è possibile che ci siano 67mila aspiranti medici ogni anno. Serve un vero orientamento fin dalle scuole elementari. In Francia ci sono 30 mila candidati l'anno, in Germania 35 mila e in Inghilterra 22 mila. La questione del numero chiuso va affrontata ma non a discapito della qualità: servono spazi e docenti adeguati, non torneremo certo a far lezione nei cinema come accadeva una volta». (L.Loi.)