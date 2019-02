STOP AI VOLI

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniTre ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati rinvenuti nei piazzali di sosta degli aereomobili dell'aeroporto di Ciampino, in un'area sottoposta a lavori di manutenzione. Sono spuntati da sotto il terreno e hanno fatto scattare l'allerta nel secondo scalo romano di Aeroporti di Roma, che in pochi minuti ha lanciato un piano di emergenza e assistenza per tutti i passeggeri presenti. Sono state evacuate 750 persone, accompagnate fuori le aerostazioni.La società di gestione di AdR con oltre 30 addetti dello scalo ha messo a loro disposizione servizi, cibo e acqua oltre a garantire informazioni e aggiornamenti ogni 5 minuti su quanto stesse avvenendo. Un ritrovamento che ha immediatamente attivato il lavoro degli artificieri, Specialisti del 6° Reggimento Genio dell'Esercito, insieme al personale dell'Aeronautica Militare. In circa tre ore, dalle 14 alle 17, gli ordigni sono stati rimossi riportando lo stato di allerta alla normalità e riaprendo tutte le attività dello scalo romano. Il traffico aereo è stato sospeso per tutto l'arco del tempo, dirottando gli altri voli all'aeroporto di Fiumicino. Per coloro che erano invece in procinto di raggiungere Ciampino per imbarcarsi sono stati forniti aggiornamenti in tempo reale sul sito, sull'app e sui social network di Aeroporti di Roma.Tutto è avvenuto in sicurezza. L'origine delle tre bombe è di manifattura tedesca, risalente appunto agli anni della Seconda Guerra Mondiale, di peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo. Il ministero della Difesa ha reso noto che «con l'arrivo del team Eod sono state completate le operazioni di caricamento degli ordigni su un mezzo per limitare al minimo gli impulsi elettromagnetici». Le bombe sono state trasferite nella cava di Santa Maria delle Mole per farle brillare.