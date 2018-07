STOP AFFITTOPOLI

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl Campidoglio annuncia la fine della cosiddetta affittopoli degli immobili comunali. Una situazione nota da tempo in città che Virginia Raggi illustra con pochi ma significativi esempi: una casa di 98 metri quadrati, davanti a Fontana di Trevi, affittata a 210 euro al mese, un'altra a piazza Navona, di 30 metri più 30 di terrazza, addirittura a 13,50 euro.Per dire basta a quello che viene bollato come un vero e proprio «scandalo» è stata approvata la ridefinizione del piano di intervento sulle locazioni che punta alla valorizzazione di tutto il patrimonio abitativo disponibile. Un provvedimento che interesserà ben 570 immobili comunali, che ora saranno messi all'asta, e che il Campidoglio stima possa fruttare un incremento di entrate annue da 1,1 a 7 milioni.Ad illustrare la delibera è la stessa Raggi che esordisce così: «Ci eravamo impegnati a portare ordine nella gestione del patrimonio comunale. L'era di affittopoli è finita. Dopo il censimento, con questa delibera si riallineano i canoni a quelli di mercato perché gli immobili vengano affittati al giusto prezzo e il ricavato vada a finanziare i servizi che Roma deve erogare tutti i cittadini. Questo lavoro non vuole penalizzare le persone, ma ristabilire principi di equità». Dei 570 alloggi interessati dal piano (solo nel centro storico se ne contano 240) 30 saranno assegnati al dipartimento politiche sociali per essere destinati al servizio di sostegno alloggiativo per le famiglie più fragili.In attesa dell'asta, per le occupazioni senza titolo si procederà alla richiesta dell'indennità di occupazione. Secondo la presidente della commissione capitolina Patrimonio, Valentina Vivarelli (M5S) «è un passo importante che i cittadini chiedevano da tempo. I maggiori introiti saranno reinvestiti in servizi». Critiche dall'opposizione di centrosinistra a Palazzo Senatorio con la capogruppo della lista civica Roma Torna Roma Svetlana Celli che tuona: «Dopo due anni nessun atto formale, a fronte di tante parole. Eppure il dossier sugli affitti del primo Municipio era stato predisposto dal commissario straordinario Tronca oltre due anni fa, grazie a un lungo e minuzioso lavoro con gli uffici. Dopo due anni ci saremmo aspettati soluzioni già operative e invece dobbiamo accontentarci ancora degli annunci».