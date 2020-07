Stones, ecco Scarlet inedito a sorpresa inciso insieme a Page

Dall'immenso songbook dei Rolling Stones, spunta a sorpresa un inedito degli anni 70. Jagger e compagni, infatti, pubblicano Scarlet, canzone registrata dalla band nell'ottobre nel 1974, che vede le collaborazioni di Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, e di Rick Grech dei Blind Faith al basso. «Entrammo in studio subito dopo la fine di una session degli Zeppelin. Stavano andando via e Jimmy decise di rimanere con noi. Non avevamo in testa di tenerla come una canzone vera e propria, ma è venuta fuori bene».

Scarlet segue il successo di Living In A Ghost Town, l'ultimo pezzo edito dagli Stones, e sarà inclusa nel box set e nelle edizioni deluxe del cd e del vinile della riedizione dell'album del 1973 Goats Head Soup, insieme ad altre due outtake, All The Rage e Criss Cross e ad altre rarità.

