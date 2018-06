Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STOCCOLMA - I dati a lungo termine dello studio registrativo di fase III RESONATE-2, presentati in occasione del congresso della European Hematology Association (EHA), che si è appena concluso a Stoccolma, dimostrano che ibrutinib', in un follow-up mediano di 4 anni, riduce dell'87% il rischio di progressione della malattia o di morte. È la prima terapia orale chemio free, ad assunzione giornaliera, a breve disponibile anche in Italia come prima linea per i pazienti anziani con leucemia linfatica cronica non precedentemente trattati.Il farmaco è un inibitore orale selettivo, primo nella classe della Bruton Tirosin Kinasi (BTK), che si è dimostrato capace di aumentare la sopravvivenza grazie a un meccanismo d'azione che blocca la proliferazione delle cellule malate. Recentemente si è conclusa la negoziazione con AIFA e anche in Italia si attende a breve la rimborsabilità in Italia dell'indicazione in prima linea nel paziente anziano. «Anche nel nostro Paese la maggior parte dei malati potrà avere accesso da subito alla terapia - osserva Robin Foà, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università Sapienza di Roma -. Si tratta di un trattamento orale, intelligente e mirato, che può rappresentare una chiave di volta nel percorso del paziente affetto da questa malattia».(A.Cap.)riproduzione riservata ®