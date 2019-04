Steve Hackett: «Prog, musica senza tempo»

Claudio Fabretti

Steve Hackett torna a Roma per un live a metà tra attualità e celebrazione. L'ex-chitarrista dei Genesis, infatti, per la prima volta eseguirà interamente l'album Selling England by the Pound, uno dei capolavori della formazione inglese. Ma in scaletta non mancheranno altri intramontabili brani dei Genesis oltre a un'anteprima degli inediti che faranno parte del nuovo album solista di Hackett, in uscita nel 2019. Il tutto, nel segno di quel progressive rock che resiste ancora oggi, a dispetto dei detrattori. Un genere di cui Hackett rimane uno dei più fieri e brillanti interpreti: «Il prog è musica senza tempo. È un genere vario, sfaccettato, mutante. Come un film con tante scene differenti. Molti giovani oggi sono entusiasti di ascoltare questa musica perché sa regalare sempre emozioni e colpi di scena», racconta. Hackett mantiene con l'Italia un legame speciale, costruito in anni di concerti e incontri con i suoi fan: «È sempre una gioia suonare qui, perché c'è un grande pubblico, che capisce davvero la mia musica». Un pubblico che, stasera a Roma, non vede l'ora di riascoltare i grandi classici di Selling In England By The Pound come Dancing with the Moonlit Knight, Firth of Fifth e I Know What I Like.

