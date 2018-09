Stereotipi: i pregiudizi degli uomini sul lavoro

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Gli uomini hanno pregiudizi automatici più marcati rispetto alle donne. Misurando i potenziali bioelettrici cerebrali, che derivano dall'attività mentale dei partecipanti, il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca ha raccolto numerosi dati, che suggeriscono una differenza di genere nella stereotipizzazione relativa all'occupazione. Lo studio è stato pubblicato Brain and Language. Questi stereotipi di tipo occupazionale non si formano in modo volontario e non riguardano la nostra concezione morale della società ma sono rappresentazioni mentali inconsce e inconsapevoli che si legano alle nostre aspettative, trovano la loro origine nella nostra esperienza di vita e nell'esposizione ai media.A livello anatomico, le regioni cerebrali maggiormente interessate sono la corteccia prefrontale mediale, coinvolta anche nella rappresentazione del pregiudizio etnico, quella temporale mediale destra e la giunzione temporoparietale.