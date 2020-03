Stendardo sulla riduzione degli stipendi: «Dai calciatori ora mi aspetto più cuore»

Marco Lobasso

Guglielmo Stendardo, ex difensore dall'ottima carriera in A, oggi è avvocato e insegna diritto sportivo alla Luiss. Il problema del taglio degli stipendi ai calciatori per lui ha due diverse valenze: da una parte il diritto e le regole da rispettare, dall'altra il senso morale di un momento drammatico.

Cosa prevale oggi, la questione giuridica o quella morale?

«I due fattori non sono in antitesi. Dal punto di vista morale, in un momento storico così drammatico mi aspetterei grande solidarietà da parte dei calciatori. Quello della Juve sabato mi sembra un primo segnale importante».

Purtroppo non c'è solo la questione morale.

«Oggi c'è un'impossibilità sopravvenuta della prestazione ma la causa non è imputabile al calciatore; se invece campionato e coppe non si dovessero concludere regolarmente, ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, le società potrebbero chiedere la restituzione dello stipendio per la mancata prestazione lavorativa».

E se si riprenderà a giocare?

«Il rapporto andrà comunque avanti. Va anche detto che al momento i club professionisti dovranno pagare solo a maggio gli stipendi di marzo. Bisogna attendere».

