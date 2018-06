Stelle di fuoco a Cinecittà World

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'apocalisse si scatena nei cieli di Cinecittà World. In occasione del Ponte di S. Pietro e Paolo, da domani a sabato arriva Stelle di fuoco, il Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio da Oscar. Il più grande appuntamento pirotecnico in Italia illumina con tre serate di fuochi artificiali il cielo del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. I fuochi di tipo tradizionale e piro-musicale, sincronizzati sulla musica delle grandi colonne sonore del cinema, sono alti oltre 300 metri, visibili da Roma e fino al mare, in un raggio di oltre 30 km. Impressionanti i numeri degli show proposti: da 4.000 mortai, gestiti da moderni software di lancio radiocomandati, si sparano oltre 20.000 fuochi, udibili fino a 20km di distanza, per un consumo di oltre 3.000 kg di polvere da sparo a spettacolo.