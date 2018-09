Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria infantile all'ospedale Bambino Gesù di Roma: cosa devono fare i genitori per controllare i figli attratti dai giochi pericolosi?«Devono esser disponibili e vigilare con attenzione. Non significa spiare di nascosto ma esser attenti anche ai piccoli cambiamenti. Come il calo delle prestazioni scolastiche, la maggiore irritabilità, addirittura piccoli furti in casa. Preoccupa quando il semplice gioco diventa abuso cioè un'attività predominante che assorbe la persona».Un comportamento che poi si ritrova anche da adulti.«Sì. Se non risolte, le problematiche vanno oltre l'età giovanile».Quali le possibili soluzioni?«Sono molto importanti le terapie cognitivo comportamentali, che prevedono anche un sostegno per i genitori». (A.Cap.)