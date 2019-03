Stefano Bani

Uccidere la sua ex moglie non gli bastava. Voleva vederla bruciare viva davanti ai suoi occhi. Per questo è evaso dagli arresti domiciliari a Napoli e ha percorso gli oltre 400 chilometri che lo separavano da Reggio Calabria. Una volta arrivato nella città dello stretto si è procurato un contenitore con del liquido infiammabile e si è messo alla ricerca della sua ex moglie: una volta rintracciata a bordo della sua utilitaria, ha aperto lo sportello della macchina, ha inzuppato la donna e l'abitacolo della macchina per poi appiccare il fuoco.

Il folle protagonista della vicenda si chiama Ciro Russo, 42enne originario di Ercolano, ed ha percorso centinaia di chilometri, pur di mettere in atto il suo piano criminale e veder morire l'ex moglie.

Secondo la ricostruzione, Ciro Russo, una volta rintracciata la donna nel capoluogo calabrese, si è avvicinato alla Citroen C1 della donna: l'ex moglie però si è accorta dell'uomo, e avrebbe tentato di sfuggirgli con una manovra della sua utilitaria. Ma non ci è riuscita e, una volta che l'uomo è giunto alla portiera dell'auto, ha aperto lo sportello e ha gettato il liquido infiammabile dentro l'abitacolo. Poi, senza pensarci due volte ha acceso il rogo, lasciando la sua ex moglie a bruciare viva, così come aveva freddamente premeditato.

L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, verso le 8:40 di ieri mattina in via Frangipane a Reggio Calabria, davanti agli occhi stupiti dei passanti e dei tanti studenti della zona, che poi hanno allertato i soccorsi: la donna versa in gravissime condizioni, e nel rogo ha riportato ustioni sul 70% del suo corpo. Per questo è stata trasferita al centro grandi ustioni di Brindisi.

Ciro Russo, dopo l'aggressione, ha fatto perdere le sue tracce: l'uomo si è allontanato dalla zona a bordo di una utilitaria, una Hyundai i30, di colore grigio scuro e targata FF685FW. Le forze dell'ordine hanno iniziato la caccia all'uomo, ma ancora senza risultati. L'uomo è alto 1 metro e 88, di corporatura robusta, ha gli occhi marroni e i capelli brizzolati.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA