Stefania Cigarini

Violetta Valery, la sfortunata cortigiana fonte d'ispirazione per Dumas e Verdi, trasloca dalla Parigi di metà Ottocento alla Roma degli anni Sessanta in omaggio all'immaginario pantagruelico di Fellini. L'ha deciso Lorenzo Mariani, regista de La Traviata in scena a Caracalla da venerdì nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma.

«Durante la lettura de La Dame aux camélias di Alexandre Dumas - ha spiegato - a volte ero talmente scosso da non riuscire a continuarla, ed è stato proprio chiedendomi come avrei potuto dipingere un mondo così privo di speranza che ho pensato alla Dolce vita di Fellini; quel film è un ritratto spietato della Roma e dell'Italia di fine anni Cinquanta».

Alla direzione dell'Orchestra dell'Opera di Roma, per il suo primo impegno con la Fondazione capitolina, sarà Manlio Benzi. Nel ruolo della protagonista canteranno Francesca Dotto e Valentina Varriale (8/08 dlla Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera); Alessandro Scotto di Luzio sarà Alfredo, Marcello Rosiello il padre Giorgio Germont,

Dopo la prima di venerdì, La Traviata verrà replicata il 23 e 27 luglio, il 2 e l'8 agosto alle 21, bigl. al botteghino e www.operaroma.it. La Lezione di Opera su La traviata, tenuta da Giovanni Bietti, si svolgerà a Caracalla venerdì alle 19,15.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

