Stefania Cigarini

Un regalo di Natale in anticipo da parte di Max Giusti che ha sentito la necessità di stare sul palco, a contatto con il pubblico, a Roma, in un grande teatro molto prima dell'inizio (a febbraio) del tour teatrale di stagione. E subito dopo una trasferta orientale per il reality tv Pechino Express. Arriva così A te e famiglia racconto di Vigilia in salsa familiare.

Il Natale sul palco

«Sarà uno spettacolo con più ritmo e meno canzoni, un confronto tra la festa americana e quella nostrana. Inizierò con un classico Usa, Driving Home for Christmas di Chris Rea, contrapposto alla nostra fuga da Tu scendi dalle stelle. Sognavamo Last Christmas degli Wham! con il rifugio di montagna e le belle ragazze, e non avevamo neppure l'amico con la casa a Rivisondoli».

Drammatico

«Mai come le mamme italiane, buone tutto l'anno, che per la Vigilia, sotto stress dei preparativi, diventano cattivissime. Dinamiche familiari come in un film di Scola»

Il Natale, vero, con i tuoi figli

«L'ho fatto diventare obbligatorio per genitori, suoceri, zii, faccio ricatti pesantissimi (ride) per riunire tutta la famiglia a casa mia. Voglio che i miei figli vivano le mie stesse sensazioni, bambino, a casa della nonna»

In oltre trent'anni di carriera come è cambiato il tuo rapporto con il pubblico

«Sono più maturato, penso che questo sia davvero uno dei miei migliori show»

Come sarà quello della prossima stagione?

«Una stand-up comedy, intitolata Che resti tra noi, dove mi sfido a non superare il limite tra risata fuori dagli schemi e volgarità. Non ricalcherò i testi dei comedian statunitensi, come fanno alcuni, né farcirò il testo di parolacce. Sarà una sfida, una stand-up comedy tutta a modo mio. Se riuscirò a far ridere il pubblico così, in maniera forte e non banale, sarò felice, soddisfatto».

Uno stand-up comedian italiano che ti piace?

«Saverio Raimondo, mi fa molto divertire»

Per Che resti tra noi hai scelto una sala da 250 persone alla Garbatella

«Mi ha ispirato Francesco De Gregori che per un mese si è esibito lì, la scorsa primavera, in dimensione intima. Voglio incontrare il pubblico senza filtro, voglio prendermi più libertà, proprio perché sarà uno spettacolo senza filtri, la prima mezz'ora sarà ispirata all'attualità, diversa ogni sera».

Sei un grande appassionato di tennis. Faccio un nome, Matteo Berrettini

«Determinazione, lavoro, abnegazione, fiducia totale suoi mezzi e nel suo team»

Jannik Sinner

«È caduto da piccolo nella pozione. Determinato, ha un grande talento che fortunatamente non ha virato in genio e sregolatezza. Non gliela voglio tirare, ma è destinato a diventare uno dei primi quattro al mondo»

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

