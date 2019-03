Stefania Cigarini

Un figlio cambia la vita, nel caso di Patrizio Cossa una figlia - Selina, «Come la bisnonna materna e come il vero nome di Catwoman», anni 4 - l'ha trasformato nel papà-blogger più famoso del web, alla seconda fatica letteraria: Bar papà, storie maschili corrette al latte.

Tutto inizia?

«In procinto di diventare papà, ho cercato informazioni su Internet, c'era tutto sulle mamme, ma mancava la figura paterna»

Quindi il blog per neopapà nientepanico.patriziocossa.com

«Sì, un luogo d'incontro, di racconto, un blog pratico, non divulgativo»

Chi ha fatto cosa, tra lei e sua moglie?

«È stato uno scambio equo, nessuno dei due sapeva cosa fare. Ci siamo aiutati e sopportati a vicenda, abbiamo fatto di testa nostra».

Felice di fare il mammo?

«Non mi piace il termine, è uno stereotipo. Per la prima volta siamo socialmente papà, e facciamo i papà. Né mammi né supereroi»

Il libro

«Le vendite serviranno a finanziare uno sportello di supporto giuridico e psicologico per papà divorziati»

Lei è attore improvvisatore, cosa le dissero i suoi genitori all'epoca?

«Urlarono, poi vedendo passione e impegno, mi hanno appoggiato»

Selina crescerà

«Me la sto godendo il più possibile, prima di perderla completamente. Scrivo per ricordarmi questi momenti»

riproduzione riservata ®

stefania.cigarini@leggo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA