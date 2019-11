Stefania Cigarini

Un cervello che non fugge, ma scappano le sue composizioni, felicemente nel mondo: Vittorio Montalti, romano, 35 anni, diplomato al conservatorio di Santa Cecilia arriva al teatro dell'Opera (Premio per i giovani compositori 2015) con la sua opera Un romano a Marte, nuovo allestimento del Teatro con la regia con la regia di Fabio Cherstich, le scene, i costumi e i video di Gianluigi Toccafondo. Alla direzione dell'Orchestra dell' Opera l'americano John Axelrod, che torna dopo aver qui diretto, nel 2015, Ascesa e caduta di Mahagonny di Weill/Brecht nel 2015. Un romano a Marte è l'omaggio forte a Roma, ispirato e dedicato ad una delle sue voci più affettuose e caustiche, Ennio Flaiano.

«Mi piace scrivere un'opera dice Montalti quando riesco a usare tanti mezzi differenti, così da porre la musica in comunicazione tra mondi apparentemente diversi e distanti tra loro». Anche il cast è giovane, daFabbrica Young Artist del Teatro dell'Opera soprano Rafaela Albuquerque (soprano/Ilaria Occhini), Domingo Pellicola (tenore/Flaiano), Timofei Baranov (baritono/Kunt). In scena giovedì alle 19 solo per under 26; in prima venerdì alle 20, in replica sabato alle 18 e domenica alle 16,30, operaroma.it.

