Stefania Cigarini

Trecentomila euro per le nuove idee che aiuteranno l'Italia ad uscire dalla crisi del coronavirus. L'input è del Gruppo GLP, realtà di peso internazionale che dal 1967 si occupa di protezione a tutto tondo della proprietà intellettuale: non solo deposito di domande di brevetto, registrazione di marchi, disegni e modelli, ma anche tutte le complesse attività strategiche di IP management e giuridiche connesse.

A descrivere l'iniziativa GLP Ripartiamo insieme sono i due managing partner, Davide Luigi Petraz (a sinistra nella foto) e Daniele Giovanni Petraz (a destra nella foto): «Siamo consapevoli che la ripresa passa per l'innovazione, così abbiamo stanziato trecentomila euro di risorse del Gruppo destinandoli a voucher per servizi a favore delle Piccole e Medie imprese italiane consentendo loro di valutare al meglio la strategia di una ripresa strutturata tramite il deposito di un brevetto o modello o la registrazione di un marchio».

Perché proprio le PMI?

«Oggi più che mai sono il fulcro per la ripresa economica, la loro ripartenza è un elemento imprescindibile per il Paese. A dirlo non siamo solo noi, ma le due principali istituzioni in Europa per la proprietà intellettuale, EPO (European Patent Office) ed EUIPO (European Union Intellectual Property Office) che, in un recente studio, riportano come le imprese coinvolte in uso intensivo di questi diritti generino ogni anno il 45% del PIL nell'UE e contribuiscano per 63 milioni di posti di lavoro».

Il messaggio dietro ai fatti?

«È opportuno prendere coscienza che al centro di ogni attenzione ci dev'essere l'industria. Il supporto alla tradizionale capacità innovativa del sistema industriale italiano dev'essere favorito sopra ogni altra attività. Il nostro gesto vuole trasmettere il senso del dovere verso tutti gli attori, perché solo se ognuno farà la propria parte sarà possibile far ripartire il Paese».

Come è considerata la proprietà intellettuale in Italia?

«Si sta cominciando a riconoscerne l'importanza. Le grandi aziende lo sanno da sempre, per le altre realtà sono mancate, in passato, conoscenza e formazione. La nostra iniziativa si inserisce proprio qui, in un'ottica di eccellenza che ci viene storicamente riconosciuta».

Un po' di storia di GLP?

«La società nasce a Udine nel 1967 da Gilberto Luigi Petraz, uno dei massimi esponenti ed esperti del mondo del brevetto, e si occupa esclusivamente di proprietà intellettuale. Udine perché la vocazione di quel tessuto imprenditoriale in quegli anni era molto alta e c'era anche un ottimo potenziale per l'espansione dei processi all'estero. Si tratta di attività che comportano una alta specializzazione e una conoscenza specifica di alcuni settori della tecnologia che necessita di anni. Gli studi di consulenza che sono veramente all'altezza di gestire meccanismi così complessi sono pochissimi. Noi tra questi. E oggi abbiamo sedi anche a Milano, Bologna, Perugia, Zurigo e San Marino».

Qualche esempio?

«Siamo tra le prime, se non la prima azienda italiana, come presenza nel mercato asiatico. La prima visita dell'Ufficio della proprietà intellettuale della Repubblica Cinese in Italia è stato da noi, nel 1989. Abbiamo ottimi rapporti col KIPO l'Ufficio della proprietà industriale della Corea del Sud. Forbes ci ha inserito nella classifica dei migliori studi di consulenza italiani. Siamo considerati un'eccellenza in campo internazionale».

L'intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA