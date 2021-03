Stefania Cigarini

Torna alle origini, Sir Antony Pappano, direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005 e prossimo direttore principale della London Symphony Orchestra. Ad annunciarlo, ieri, è stata la LSO, via social - «Abbiamo sviluppato un rapporto molto speciale dal primo lavoro insieme nel 1996, eseguendo oltre 70 concerti e pubblicando tre album, il più recente dei quali uscirà ad aprile». Santa Cecilia ha fatto le sue congratulazioni ricordando che il Maestro garantirà al pubblico romano e all'Accademia la sua preziosa collaborazione per gli appuntamenti già in calendario in streaming, radio e televisione e che riprenderanno dal vivo al termine dell'emergenza sanitaria». Il rapporto durerà fino a settembre 2023, quando Pappano diventerà principale direttore designato della LSO e direttore d'orchestra dal settembre 2024. Per quella data Saremo arrivati a quasi venti anni di collaborazione con lui. Con noi è stato un record ha commentato Michele Dall'Ongaro, presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, aggiungendo «Abbiamo molte avventure, progetti e cose ancora da fare insieme».

L'interessato ha condensato le sue prime impressioni in un post: «Un sogno che si avvera e un dono meraviglioso. Sono emozionato di ricevere questo onore e questa fiducia». Pappano, 61 anni, ha la doppia cittadinanza italiana e inglese: è nato nel sobborgo londinese di Epping da genitori campani ed è in Inghilterra che ha iniziato il suo percorso professionale e consolidato la sua fama. Succederà a sir Simon Rattle.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA